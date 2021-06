228 Stimmen entscheiden, wer in die Stichwahl geht

Wittenberg - Ganze 228 Stimmen machen den Unterschied zwischen Platz zwei und Platz drei - und entscheiden, wer in die Stichwahl um den Posten des Wittenberger Landrates kommt. Der von Grünen und Linken unterstützte SPD-Kandidat Sven Paul ist im Laufe des Wahlabends immer dichter an AfD-Mann Frank Luczak herangerückt - am Ende hat es für ihn nicht ganz gereicht.

In die Stichwahl in zwei Wochen gehen also wie von manchem vermutet: der politisch erfahrene Christdemokrat Christian Tylsch, der bei der Abstimmung am vergangenen Sonntag stets unangefochten vorne lag. Und eben der Jessener Newcomer in der Politik, Frank Luczak.

Paul, der einen engagierten Wahlkampf geführt hat, macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. Er hatte bis zum Schluss gehofft, dass es reichen könnte. Erst kurz nach Mitternacht stand das Ergebnis fest. Dennoch sagt er am Tag danach: „Ich freue mich über 12.384 Stimmen, das ist ein großes Vertrauen.“

Ebenfalls freue ihn, dass die SPD-Landtagskandidatin Heide Richter-Airijoki den Sprung ins Magdeburger Parlament offenbar geschafft hat - mit Listenplatz 9. Paul sagt zudem, dass er die Erfahrungen aus dem Wahlkampf, „die zahlreichen guten Gespräche“, als einen Gewinn mitnehme: „Das bleibt mir erhalten.“ Als einen Grund für das knappe Scheitern nennt der Sozialdemokrat die Verbindung zur Landtagswahl: „Viele AfD-Anhänger haben vermutlich durchgekreuzt.“

Sein Kontrahent hingegen, Frank Luczak, staunt darüber, dass er so weit vorne gelandet ist. „Ich hatte mit einem Platz im oberen Mittelfeld gerechnet“, sagt der Handwerker und Unternehmer. „Ich muss mich bei meinen Wählern bedanken. Ich habe mein Wahlziel erreicht.“

Im Übrigen habe er gleich drei Parteien hinter sich gelassen, bemerkt der AfD-Kandidat und spielt auf die Unterstützung Sven Pauls durch SPD, Linke und Grüne an. Luczak plädiert für eine Kooperation mit der CDU im Land: „Beide sollten zusammenkommen.“ So viele Wähler könne man nicht ignorieren.

Auf Kreisebene indes geht die Auseinandersetzung weiter - sein Widersacher ist Christdemokrat. „Wir werden im Vorstand beraten, wie wir jetzt weitermachen“, kündigt Luczak an: „Auf jeden Fall stecken wir den Kopf nicht in den Sand. Schauen wir mal, was passiert“, bemerkt er mit Blick auf die Stichwahl in wenigen Tagen.

Christian Tylsch bekennt unterdessen: „Ich bin erleichtert, dass es gelungen ist, so einen deutlichen Vorsprung herauszuarbeiten.“ Er hatte mit einem knapperen Ergebnis gerechnet. Die 37 Prozent deutet der CDU-Politiker als Bestätigung für seine Arbeit, zugleich sei das Wahlergebnis ein Vertrauensvorschuss: „Da steckt viel Verantwortung drin.“

Dass der Wahlkampf nicht einfach gewesen sei wegen der reduzierten Kontakte, betont Tylsch. In die Stichwahl gehe er jetzt genauso motiviert wie in die erste Abstimmung. Auf den Vorsprung werde man sich nicht verlassen, kündigt der Wittenberger an.

Er räumt ein, überrascht zu sein, dass in einer Personenwahl ein AfD-Kandidat so stark abschneide. „Ich hätte mir gewünscht, mit einem bürgerlichen Kandidaten ins Rennen zu gehen.“ Mit Sven Paul etwa, dem er einen fairen Wahlkampf bescheinigt.

Es komme jetzt, so Tylsch, darauf an, die Wähler zu motivieren, noch einmal ihre Stimme abzugeben, „um dem rechten Rand nicht das Feld zu überlassen“.

Der Polizist Mike Reiß von den Freien Wählern, der zum zweiten Mal angetreten ist, um Landrat zu werden und diesmal auf knapp neun Prozent kam, gibt zu „ein klein wenig enttäuscht“ zu sein. Es sei aber eine reine „Parteienwahl“ gewesen, erklärt er mit Blick auf die Abstimmung über den künftigen Landtag.

Diese Wahl habe sich stark auf die Wittenberger Landratswahl ausgewirkt - das spiegelten die Ergebnisse. Er hatte gehofft, in die Stichwahl zu kommen: „Sonst wäre ich ja nicht angetreten.“ Reiß bedankt sich ausdrücklich bei seinen Wählern. Mehr als 5.000 Stimmen seien kein schlechtes Ergebnis. Und der kommunalen Politik bleibe er natürlich treu.

So lief die Wahl

Während die Auszählung in kleinen Wahllokalen gemeinhin sehr schnell über die Bühne geht, dauert es in größeren schon mal etwas länger. Bei der Landtags- und Landratswahl am vergangenen Sonntag war kurz nach Mitternacht Schluss. Ein Briefwahllokal war das letzte, das Ergebnisse lieferte.

Landkreis-Sprecher Ronald Gauert, der bereits seit Mitte der 1990er Jahre Wahlen begleitet, blieb entspannt: „Sorgfalt geht vor Tempo“, sagt er. Und Mitternacht sei eine vergleichsweise gute Zeit: „Früher, besonders in den 1990er Jahren, wurde es manchmal schon hell, wenn wir hier aus der Tür gegangen sind.“

Genau 107.867 Menschen sind berechtigt, den Landrat des Kreises Wittenberg zu wählen. Mehr als beim Landtag, weil auch 16-Jährige abstimmen dürfen. Von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten am Sonntag 65.659 Personen. Die Möglichkeit der Briefwahl nutzten nach Angaben des Landkreises 14.203 Menschen.

Am heutigen Dienstag tagt der Kreiswahlausschuss, um die Ergebnisse zu bestätigen - 17 Uhr geht es um die Landtagswahl, 18 Uhr um die Landratswahl. Die Stichwahl findet am 20. Juni statt, ebenfalls in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr - in denselben Wahllokalen. Wer Briefwahl beantragt hatte, erhält die Unterlagen zugeschickt. Sonst gibt es keine extra Wahlbenachrichtigung. (mz)