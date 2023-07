Der 22-jährige Adrian Leisner hat am Mittwochabend eine medizinische Einrichtung in Wittenberg zu Fuß verlassen und wurde seither nicht wieder gesehen. Auch ein Polizeihubschrauber war schon im Einsatz.

Wittenberg/MZ - Seit dem Mittwoch wird der 22-jährige Adrian Leisner vermisst. Darüber informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Der Vermisste ist derzeit in einer medizinischen Einrichtung in Wittenberg, in der Hans-Lufft-Strasse untergebracht. Gegen 16.30 Uhr verließ er offenbar zu Fuß diese Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Adrian Leisner wird vermisst. (Foto: Polizei)

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

185-190cm groß

Schlank

Ungepflegte Erscheinung

Vollbart

braune Haare

blaue Jogginghose

blaue Sporttasche Adidas

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie eines Polizeihundes führten bisher nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Wittenberg unter der Tel. 03491/46 90 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.