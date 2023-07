Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Reuden/MZ - Guter Wein, Musik und Kulturgenuss: In den „schimmlischen“ Garten hat Edelfried Schimmel am Wochenende zur 20. Weinsommernacht eingeladen. Als „Bacchus“ verkleidet führte der Reudener durch den Abend, der für viele Weinfreunde schon zu einem festen Termin im Kalender geworden ist. „Es war ein wirklich sehr gelungener Abend“, resümiert Schimmel, der auf seinem Hof seit 24 Jahren einen Weinhandel besitzt. Um die 90 Gäste sind erschienen, um in der lauen Nacht Winzerweine zu verkosten, zur Musik der Band „Frox“ zu tanzen, Showeinlagen des Carneval Clubs in Wartenburg zu bestaunen oder einfach miteinander ins Gespräch zu kommen.