Wittenberg/MZ - Viel Sonne im Juli, knapp 250 Stunden wurden gezählt, das ergibt einen Überschuss von fast 20 Prozent. Dazu in den ersten 20 Tagen große Wärme, jede Dekade brachte ein Plus der Temperaturen von 2,6 und 3,5 Grad, dazu vier heiße Tage mit 30 Grad und mehr, 13 Sommertage in diesem Zeitraum. Und viel zu wenig Wasser. In der ersten Dekade sehr bescheidene 2,3 Liter auf den Quadratmeter im Landkreis, 9,4 Liter waren es vom 11. bis 20. Juli an sechs Tagen mit messbarem Niederschlag. Neben einem schnellen Rückgang der Bodenfeuchte, zum Monatsbeginn wurden 70 bis 80 Prozent errechnet, die bis zum 20. Juli auf 30 Prozent bis 60 cm Tiefe zurück ging und sich bis dato nicht wesentlich erholt hat. Ein weiteres Indiz für einen gewissen Wassermangel lieferten die Pegeldaten der Elbe nicht nur in Wittenberg. Am 13. Juli wurden 66 cm gemeldet, 1 cm unter bisherigem Tiefstwert von 67 cm vom 25. August 2018. Am 19. ging der Pegel in Wittenberg auf 63 cm zurück, ein neuer Tiefststand war erreicht, bis auf zwei kurze Anstiege um 5 cm blieb es bis zum 25. Juli bei 63 Zentimetern. Danach blieb es bei Pegelhöhen von 70 bis 80 Zentimetern.