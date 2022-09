19-Jähriger starb in Wittenberg wohl an Blutverlust

Wittenberg/MZ - Der junge Mann aus Dessau, der nach einer Stichverletzung, die ihm ein heute 21-Jähriger am 4. Februar 2022 auf dem Wittenberger Arsenalplatz zugefügt haben soll, mit einem Notarzt ins Paul-Gerhardt-Stift gebracht wurde, ist an einer Luftembolie und einem Volumenmangelschock verstorben. Das legte Carolin Richter von der Rechtsmedizin der Uni-Klinik Halle vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau dar, wo sich der Angeklagte derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge zu verantworten hat. Zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer soll es vor der Tat zum Streit gekommen sein. Zur Tatzeit hielten sich etwa 20 weitere Menschen auf dem Arsenalplatz auf.

Wiederbelebung scheiterte

Die Oberärztin berichtete, dass sie von der Polizei zur Leichenschau angefordert wurde und das Opfer der Attacke, bei der mutmaßlich ein Butterfly-Messer zum Einsatz kam, zunächst in der Pathologie der Klinik untersuchte. Am Körper seien mehrere blutig durchtränkte Kompressen zu sehen gewesen. Das Ärzte-Team hatte nach der Einlieferung des Mannes noch umfangreiche Blutspenden vorgenommen und Wiederbelebungsmaßnahmen veranlasst. Diese waren wegen des massiven Blutverlustes und des Eindringens von Luft, welche das Herz am Pumpen behinderte, nicht von Erfolg gekrönt.

Der Stich - die Medizinerin sprach von einer „isolierten scharfen Gewalteinwirkung“ - habe die große Schlagader des rechten Oberschenkels und mehrere kleine Blutgefäße getroffen. Sie seien durchtrennt worden. Der Stichkanal, 8,5 Zentimeter lang, sei fast horizontal verlaufen. Dass der Stich „wuchtig ausgeführt“ wurde, sei aus der 0,8 Zentimeter messenden Knochenscharte abzuleiten. Diese habe sich am sogenannten Kleinen Rollbügel befunden. Das ihr vorgelegte Messer hielt Carolin Richter für als „Tatwerkzeug prinzipiell geeignet“. Beim Opfer habe sie „keine sicheren Abwehrverletzungen“ feststellen können.

Sieben weitere Termine

Der erstinstanzliche Prozess wird am Donnerstagvormittag fortgesetzt. Weitere Verhandlungstage sind am 28. und 30. September sowie am 9., 14., 20. und 21. Oktober vorgesehen. Einer der gestern geladenen Zeugen machte von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, da niemand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten. Der 19-Jährige soll - so formulierte es die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt - „intensiver an einer tätlichen Auseinandersetzung beteiligt“ gewesen sein. Einer der Zuschauer stellte zudem dem Gericht die Handy-Nummer eines weiteren Zeugen, der bislang nicht erreicht werden konnte, zur Verfügung.