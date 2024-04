Bei einem Wendemanöver wurde ein 17-Jähriger in Wittenberg verletzt. Was genau passiert ist.

Wittenberg/MZ - Eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am 4. April um 14.23 Uhr in Wittenberg die Lutherstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Lutherstraße 21 verlangsamte sie ihre Fahrt und beabsichtigte auf der Fahrbahn zu wenden, um auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite am Straßenrand einzuparken.

Der dahinterfahrende 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ging davon aus, dass die Suzuki-Fahrerin nach links abbiegen wollte und begann, sie zu überholen. Als er sich neben dem Pkw befand, begann die Suzuki-Fahrerin ihren Wendevorgang, wobei es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad kam. Der Jugendliche kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.