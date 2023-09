Am 8. September kam es in Wittenberg zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 16-Jähriger verletzt. Wegen Fahrerflucht

Wittenberg/MZ - In Wittenberg kam es am Freitag zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Nach eigenen Angaben befuhr ein 16-jähriger Radfahrer am 8. September um 06.58 Uhr in Wittenberg die Schillerstraße aus Richtung B 2 kommend. In Höhe des Gesundheitszentrums sei vom dortigen Parkplatz ein unbekannter Pkw-Fahrer gekommen.

Dabei habe es einen Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw gegeben, in dessen Folge der Jugendliche gestürzt sei und sich leicht verletzte. Darüber informiert die Polizei. Anschließend soll der unbekannte Fahrzeugführer ausgestiegen sein, sich nach dem Befinden des Jugendlichen erkundigt und ihm Pflaster gegeben haben. Aufgrund der Schocksituation und des Zeitdrucks setzte der Radfahrer, nach seinen Angaben, anschließend seine Fahrt zur Schule fort ohne Daten des unbekannten Fahrzeugführers erhalten zu haben. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall und / oder zum Fahrzeug und zum unbekannten Fahrzeugführer machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg beispielsweise per Mail unter [email protected] zu melden.

Angaben können auch unter der Telefonnummer 03491/46 90 gemacht werden.