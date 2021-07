16-Jähriger Mopedfahrer in Wittenberg verletzt

Wittenberg - Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer befuhr am Montagabend um 18.23 Uhr in Wittenberg über den abgesenkten Bordstein der Glöcknerstraße weiter geradeaus über die Friedrichstraße in Richtung Glöcknerstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten 16-jährigen Mopedfahrer, welcher die Friedrichstraße aus Richtung Triftbrücke kommend in Richtung Zentrum befuhr.

In der weiteren Folge kam der Jugendliche zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Moped musste abgeschleppt werden. Kameraden der Feuerwehr beseitigten auslaufendes Öl des Mopeds. (mz/red)