Mögliche Brandstiftung in Agrarbetrieb: 150 Rinder müssen aus Melkanlage in Seegrehna gerettet werden

In der Nacht zum Donnerstag brannten in Bodemar eine Melkanlage und ein Strohlager. Drei Kälber verendeten. Der Kreis geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde.

Wittenberg/MZ - Zu zwei Bränden musste die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag in die Nähe von Seegrehna (Wittenberg) ausrücken. Wie der Landkreis am Morgen mitteilte, war in einem Rinderstall in Bodemar und in einer benachbarten Strohlagerstätte Feuer ausgebrochen.