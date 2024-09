Von Wildschwein bis Bolognese 14. Suppenmeisterschaft in Wittenberg: Welche Suppe den Titel gewinnt

Im Autohaus Gänsicke in Wittenberg geht es heiß her, als 15 Teams rund 20 Suppen kochen und etwa 200 Gäste an diesem warmen Vormittag diese restlos auslöffeln. Wem die Jury Pokale verleiht.