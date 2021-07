14-jähriger Räuber in Coswiger Supermarkt geschnappt

Coswig - Auf frischer Tat gestellt wurde ein Jugendlicher, als er am Montagabend um 18.23 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Berliner Straße in Coswig verlassen wollte. Beim Durchlaufen der Diebstahlssicherung löste diese einen Alarm aus.

Nachdem der 14-Jährige versuchte, aus dem Markt zu rennen, wurde er durch einen Zeugen daran gehindert und festgehalten. Dabei versuchte er immer wieder, sich zu befreien und schlug in Richtung des Zeugen, wobei er diesen nicht traf.

Im Rucksack des Jugendlichen befanden sich Waren im Wert von circa 60 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mz/red)