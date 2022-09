14 Jähriger in Wittenberg bestohlen - Gibt es einen Zusammenhang mit anderen Taten?

Ein 14-Jähriger wurde in Wittenberg bestohlen. Waren es die gleichen Täter wie in zwei anderen Fällen?

Wittenberg/MZ - Einem 14-Jährigen soll am Dienstag in Wittenberg, Am Röhrwasser, Bargeld gestohlen worden sein. Seiner Anzeige vom Mittwoch geht die Polizei nach und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen am Dienstagnachmittag beobachtet haben.