Ian Hayn aus Kleinkorgau liebt den Motorsport. Welches Rennen er schon gefahren ist und was es mit einer Trainingsstrecke im Elternhaus auf sich hat.

14-Jähriger aus Kleinkorgau will Rallyefahrer werden

Ian Hayn aus Kleinkorgau, hier zu sehen mit zwei besonderen Fahrzeugen, ist erst 14 Jahre alt. Er will Rallyefahrer werden.

Kleinkorgau/MZ - „Im nächsten Jahr fahre ich die Lausitz-Rallye!“, ist sich der heute 14-jährige Ian Hayn aus Kleinkorgau sicher. Bereits in der Unterstufe, wie alle Grundschüler befragt, was er denn mal werden wolle, wusste er: „Ich werde Rallyefahrer.“ Damals konnten seine Klassenkameraden damit noch nicht viel anfangen. Heute aber gibt es schon Gleichaltrige an der Schule, die es cool finden, dass der Teenie bereits Auto fahren kann.