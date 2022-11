14-Jährige vergewaltigt? Ein 28-jähriger Wittenberger steht deshalb vor Gericht

Ein 28-jähriger Wittenberger steht in Dessau vor Gericht. Er soll 2015 ein damals 14 Jahre altes Mädchen aus Kemberg vergewaltigt haben. Was eine Psychologin zu den Gesprächen mit der Klägerin aussagt.

Dessau/Kemberg/MZ - Im Prozess gegen einen 28 Jahre alten Wittenberger, der im Spätsommer oder Herbst 2015 eine damals 14-jährige Kembergerin in zwei Fällen vergewaltigt haben soll, sind zusätzliche Verhandlungstermine anberaumt worden. Neben der regulären Fortsetzung an diesem Mittwoch, 16. November, geht es am 24. November und 7. Dezember 2022 weiter.