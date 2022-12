13 Erfolge in der ersten Serie für Wittenberger Sieben

Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz hat in der Hinrunde alle Partien gewonnen. Zum Abschluss wird die Oberliga-Reserve aus Halle 29:26 bezwungen.

Marco Hüls ist ein Vorbild an Kampfkraft. Hier setzt er sich energisch am Kreis durch.

Wittenberg/MZ - Diese Mannschaft schreibt regionale Sportgeschichte. Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz hat die erste Halbserie in der Sachsen-Anhalt-Liga der Handball-Männer verlustpunktfrei absolviert. Das sind 13 Erfolge in Serie! Am Samstagabend wird die Oberliga-Reserve vom USV Halle trotz personeller Sorgen - der beste SV-Werfer Tomas Pavlicek kann aus gesundheitlichen Gründen sein Team nur von der Bank aus unterstützen - mit 29:26 (15:10) bezwungen.