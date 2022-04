115 Jahre Drogerie „Mohr“ in Bad Schmiedeberg - Wie ein Ereignis im Jahr 2000 das Geschäft fast ruinierte

Seit 115 Jahren geht man zu „Mohr“ in der Leipziger Straße, geführt in vierter Generation.

Hans-Henryk Mohr in seiner Drogerie, hier vor den Farben

Bad Schmiedeberg/MZ - Etwas verdeckt auf einem Hof gelegen findet man die Drogerie Mohr, welche 1906 in der Leipziger Straße von Bad Schmiedeberg gegründet wurde. Mittlerweile führt Hans-Henryk Mohr in vierter Generation das Geschäft, das in seinen 115 Jahren des Bestehens schon vieles erlebt und überstanden hat.