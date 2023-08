Die 14. Klassik Hamburg-Berlin macht in Wittenberg halt. Was vor der Thesentür geschah.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Ein Stopp in Wittenberg lohnt sich auf alle Fälle. Besonders, wenn man mit historischen Fahrzeugen unterwegs ist. Dies war am gestrigen Donnerstag der Fall. Gut 100 Rallye-Teilnehmer, die im Rahmen der 14. Oldtimer-Klassik Hamburg-Berlin unterwegs waren, machten Mittagspause in der Lutherstadt. Dazu kamen sie auf dem Marktplatz an, stellten dort ihre Fahrzeuge ab und gingen auf den Cranachhof zum Essen.