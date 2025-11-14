Baubeginn 2026 1,3 Millionen Euro für Kemberg: Radweg-Bau an L129 kann starten - was auf Anlieger und Pendler zukommt
Der Ausbau beginnt: Kemberg bekommt Fördermittel für lang erwarteten Geh- und Radweg. Ab 2026 rollen die Baumaschinen. Was Anwohner und Autofahrer der Region wissen müssen.
Kemberg/MZ. - Jetzt geht es wirklich los: Der seit Jahren geplante Geh- und Radweg an der L 129 zwischenKemberg und Bergwitz rückt in greifbare Nähe. Die Stadt hat kürzlich den lang erwarteten Fördermittelbescheid über rund 1,3 Millionen Euro erhalten – das entscheidende Signal, dass der Ausbau auf der gut drei Kilometer langen Strecke starten kann.