weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Baubeginn 2026: 1,3 Millionen Euro für Kemberg: Radweg-Bau an L129 kann starten - was auf Anlieger und Pendler zukommt

Baubeginn 2026 1,3 Millionen Euro für Kemberg: Radweg-Bau an L129 kann starten - was auf Anlieger und Pendler zukommt

Der Ausbau beginnt: Kemberg bekommt Fördermittel für lang erwarteten Geh- und Radweg. Ab 2026 rollen die Baumaschinen. Was Anwohner und Autofahrer der Region wissen müssen.

Von Paul Damm 14.11.2025, 06:00
Bis zu dieser Einmündung an der L 129 bei Bergwitz soll der neue Geh- und Radweg von Kemberg aus reichen. Die Arbeiten beginnen in der Ortslage Kemberg und werden abschnittsweise in Richtung Bergwitz vorgezogen.
Bis zu dieser Einmündung an der L 129 bei Bergwitz soll der neue Geh- und Radweg von Kemberg aus reichen. Die Arbeiten beginnen in der Ortslage Kemberg und werden abschnittsweise in Richtung Bergwitz vorgezogen. (Foto: Paul Damm)

Kemberg/MZ. - Jetzt geht es wirklich los: Der seit Jahren geplante Geh- und Radweg an der L 129 zwischenKemberg und Bergwitz rückt in greifbare Nähe. Die Stadt hat kürzlich den lang erwarteten Fördermittelbescheid über rund 1,3 Millionen Euro erhalten – das entscheidende Signal, dass der Ausbau auf der gut drei Kilometer langen Strecke starten kann.