1.200 Menschen ziehen durch Wittenberg

Bis zu 1.200 Menschen haben laut Polizeiangaben an der gestrigen Kundgebung in der Wittenberger Innenstadt teilgenommen. Diese Zahl ist deutlich höher als zuletzt, was laut Veranstaltern auf viele auswärtige Teilnehmer zurückzuführen war. Gerade aus Sachsen und Brandenburg seien viele gekommen, um sich in der Lutherstadt gemeinsam zu zeigen. Auch Gäste aus Limburg wurden begrüßt. Schon vor dem offiziellen Start um 18 Uhr machten die Demonstranten mithilfe von Trommeln und Trillerpfeifen auf sich aufmerksam. Wie schon oft in der Vergangenheit wurde immer wieder skandiert: „Das System ist am Ende, wir sind die Wende.“ Redner haben kein gutes Haar an der Politik der Bundesregierung gelassen. Auffällig viele russische und deutsche Flaggen wurden gezeigt, die oft in verschiedener Art mit Friedenstauben versehen waren. Die Demo dauerte mehr als zwei Stunden.