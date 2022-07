Auf der B2 in Höhe von Pratau in Richtung Wittenberg wurde ein Transporter mit kaputter Kühlanlage angehalten. Im Laderaum lagerten unter anderem Fisch und Hähnchen bei 24 Grad Celsius. Gegen den Fahrer läuft ein Ermittlungsverfahren.

