Zwei Unfälle mit sechs Lkw sorgen am Montag für Verkehrschaos auf der Autobahn

Droyßig/Weißenfels/MZ - Insgesamt sechs Lkw sind am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 9 zwischen Weißenfels und Droyßig in gleich zwei Unfälle verwickelt worden, mindestens zwei Personen mussten ins Krankenhaus. Die Autobahn ist am Montagmorgen in Richtung München auf unbestimmte Zeit gesperrt.

