Zwei Schwerverletzte bei Pkw-Kollision

Weißenfels - Bei einem Unfall in der Burgwerbener Straße in Weißenfels sind am Dienstag eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ihre Wagen wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei. Demnach war die Frau gegen 16.30 Uhr unweit der Überführung über die B91 aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem anderen Pkw kollidiert. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, bis gegen 17.50 Uhr voll gesperrt.