Beim Zusammenstoß mit einem Pkw sind am Donnerstagnachmittag in Weißenfels im Burgenlandkreis zwei Kinder verletzt worden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Zwei Kinder bei Unfall in Weißenfels verletzt

Die Polizei ist am Donnerstag in Weißenfels zu einem Unfall im Heuweg gerufen worden (Symbolfoto).

Weissenfels/MZ - Bei einer Kollision mit einem Pkw sind am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Weißenfelser Heuweg zwei Kinder verletzt worden. Sie waren noch ansprechbar und wurden in die Klinik gebracht, so die Polizei. Die Kinder seien nach ersten Erkenntnissen mit Fahrrädern plötzlich auf die Straße gefahren und dort vom Pkw erfasst worden.