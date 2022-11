Zwei Jahren Pause - Am 1. Advent ist Weihnachtszauber in den Höfen

Was Gäste am Sonntag im Weißenfelser Zentrum erwartet.

Höfische Weihnacht in Weißenfels: Nach zwei Jahren Pause geht es am ersten Advents-Wochenende wieder los.

Weissenfels/MZ/ari - An diesem Sonntag könnte es wieder eng werden im Weißenfelser Zentrum: Am ersten Advent findet traditionell die Höfische Weihnacht statt. Wie die Stadt informierte, werden sich insgesamt 17 Hofbetreiber von 15 bis 19 Uhr an dem Fest beteiligen. Anwohner, Gastronomen und Museen laden die Bürger zu einem Blick in die historischen Hinterhöfe der Weißenfelser Altstadt ein. Viele der Höfe seien normalerweise nicht öffentlich zugänglich und werden nur zu diesem Anlass geöffnet, so die Stadt. Die Höfische Weihnacht werde organisiert vom gleichnamigen Verein und sei mittlerweile fester Bestandteil des Weißenfelser Veranstaltungskalenders.