Zwei Autos - aber kein Führerschein: Welche Strafe ein Weißenfelser erhält

Das Amtsgericht in Weißenfels.

Weissenfels/MZ - Ein großes Fragezeichen steht der Richterin an diesem Vormittag in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts ins Gesicht geschrieben. „Sie haben derzeit keinen Führerschein, aber zwei Autos“, fragt sie ungläubig in Richtung des Angeklagten. „Manche lieben Autos“, sagt die Staatsanwältin, während der Angeklagte aus Weißenfels schweigt.