Zuwachs bei den Störchen in Weißenfels

Auch Privatpersonen schaffen Nisthilfen für die Vögel in der Region. Was man in Lobitzsch tun will, damit ein Horst nicht auf dem Erdboden landet.

Das Nest am Ortsrand von Lobitzsch: Die drei Jungstörche putzen sich, was das Zeug hält.

Weissenfels/MZ - „Wir können in den vergangenen Jahren einen Zuwachs bei Störchen verzeichnen.“ Hubert Mayer sagt das, der Weißstorch-Experte des Nabu-Regionalverbandes Saale-Elster. Im Vorjahr nisteten sieben Brutpaare im Landkreis und es gab 17 Jungstörche. Das hat mit dem ausgesprochenen Mäusejahr zu tun, das viel Nahrung bescherte. Denn nicht Frösche, sondern die Nager sind Hauptnahrungsquelle. Inzwischen kümmerten sich auch Privatpersonen in der Saalestadt um weitere Nisthilfen. Die gibt es in Weißenfels am Kämmereihölzchen und an der Herrenmühle. Zwei befinden sich flussabwärts zwischen Burgwerben und Kriechau sowie zwei im nahen Schkortleben.