LEISSLING/MZ - Für das im Rahmen des Strukturwandels geplante interkommunale Gewerbegebiet an der Bundesstraße 91 und Autobahn 9 gibt es viel Zustimmung aus der Unternehmerschaft des Burgenlandkreises. Das wurde am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), der Interessensvertretung von Unternehmern in der CDU und CSU, des Burgenlandkreises im Hotel „Schöne Aussicht“ in Leißling deutlich, an der nicht nur CDU-Mitglieder, sondern auch viele weitere Unternehmer aus der Region teilnahmen.