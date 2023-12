Besucher und Anbieter auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt äußern in einer MZ-Umfrage zumeist Lob. Wo trotzdem noch Verbesserungsbedarf gesehen wird.

Lob für Weihnachtsmarkt in Weißenfels 2023

Die Bilanz des Weihnachtsmarktes in Weißenfels fiel 2023 einmal mehr positiv aus.

Weißenfels - Selten hat es so viele zufriedene Gesichter gegeben, wie in diesem Jahr auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt. Steigende Gema-Gebühren für die Musik vom Band, Bahnstreiks, erhöhte Energiekosten – keines dieser Themen konnte offenbar der guten Laune der Verkäufer und der Besucher etwas anhaben. Eher war sogar das Gegenteil der Fall. Dies ist zumindest das Ergebnis einer kleinen Umfrage, die die MZ am Donnerstag, dem letzten Tag des adventlichen Trubels, vorgenommen hat.