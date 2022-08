Zurück ins Jahr 1080: Wer beim Hohenmölsener Herbstmarkt-Theater die Hauptrollen spielt

Sören Heiland als Rudolf von Rheinfelden (l.) und Tim Bunda - in der Rolle als König Heinrich IV. - spielen die Hauptrollen in dem Theaterstück.

Hohenmölsen/MZ - Es ist ein gewöhnlicher Sonntagmorgen in Hohenmölsen. Leute kaufen beim Bäcker am Markt frische Brötchen ein. Doch ein paar Meter weiter haben sich einige dutzend Menschen in mittelalterlichen Gewändern auf dem Altmarkt versammelt. Das kann fast nur eines bedeuten: Der Herbstmarkt steht an.