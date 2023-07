Aline Schütze ist die neue Schulsozialarbeiterin an der Hohenmölsener Grundschule und dem Agricolagymnasium. Wie sie auf ihre neue Aufgabe blickt und was sie bisher gemacht hat.

Zurück in der Praxis: In Hohenmölsen gibt es eine neue Schulsozialarbeiterin

Als neue Schulsozialarbeiterin hat Aline Schütze ein offenes Ohr für die Probleme der Schüler, biete aber auch Sozialtraining an.

Hohenmölsen/MZ - Der erste Gang auf Arbeit führt Aline Schütze meist zu einem kleinen Briefkasten. In die Box können Schülerinnen und Schüler kleine Zettel mit Nachrichten stecken, um der 44-Jährigen mitzuteilen, was sie gerade bedrückt. „Manche Kinder trauen sich nicht an meine Tür zu klopfen und schreiben ihre Probleme deshalb lieber auf einen Zettel. Ich freue mich aber über jede Nachricht, die mich erreicht“, sagt Aline Schütze mit einem Lächeln.