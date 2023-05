Kostenloser Eintritt und Spezialprogramm Zum Museumstag: Weißenfels und Lützen locken Besucher mit Sonderausstellungen

Zum Internationalen Museumstag gab es am Sonntag in den Museen in Weißenfels und Lützen einiges zu erleben. Mit welchen Sonderausstellungen die Einrichtungen Besucher gelockt haben und was es zu erleben gab.