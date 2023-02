Weißenfels/MZ - Es ist ein Bild, das Weißenfels seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat: Fröhliche Leute stehen erwartungsvoll an den Straßen und jubeln bunt kostümierten Narren zu. Nach gefühlt unendlicher Corona-Tristesse ziehen am Sonntagnachmittag die Karnevalisten von der Feldstraße in der Neustadt durchs Zentrum bis zur Bühne auf dem großen Marktplatz. Nachdem es am Vormittag noch wie aus Kannen geschüttet hat, meint es auch das Wetter gut mit dem närrischen Volk. Stimmungsmusik dröhnt durch die Straßen, natürlich darf auch der Partysong „Layla“ nicht fehlen. Das Volk wippt im Takt. Kamelle gibt es gratis - und den einen oder anderen frechen Spruch dazu. Etwa am „Gloria“ vor der großen Brücke, das da tatsächlich noch immer nicht eingefallen ist. Die Borauer Karnevalisten nehmen die Letzte Generation aufs Korn, die sich mitunter anklebt und damit die Welt ein bisschen besser machen will. Zumindest an diesem milden Nachmittag ist die Welt für alle ziemlich gut. Zum Schluss tanzen sie vor der Bühne auf dem Markt. Und nicht nur Peter Schilling hebt ab und ist „völlig losgelöst“.