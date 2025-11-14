Projekte zum Kohle-Aus: „Revierpionier“-Akteure treffen sich zum Jahresabschluss im Weißenfelser Kulturhaus.

Zulauf zu Revierpionier-Wettbewerb wächst, doch was bewirkt er in Weißenfels und Umgebung?

Stefan Scheel von der Uni Leipzig hat zusammen mit dem Zeitzer „Zwürfelverein“ den Kubus in der Elsterstadt im Rahmen des Revierpionier-Wettbewerbs wiederbelebt.

Weissenfels/MZ. - Im Rahmen des Revierpionier-Wettbewerbs sind seit 2023 statistisch 3.100 Euro pro 1.000 Einwohner in den Burgenlandkreis geflossen. Damit liegt der Kreis im Mittelfeld. Das meiste Preisgeld ging mit 5.600 Euro pro 1.000 Einwohnern in den Landkreis Mansfeld-Südharz, gefolgt von Anhalt-Bitterfeld mit 3.400 Euro pro 1.000 Einwohner. Der Saalekreis und Halle liegen mit je 2.700 Euro pro 1.000 Einwohner gleichauf. Zudem wird der Wettbewerb immer beliebter.