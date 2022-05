Zug entgleist auf Kohlebrücke in Wählitz und stürzt fast auf die Straße

Doch was ist überhaupt passiert? Erinnerungen an einen Unfall von 1996 werden wach.

Wählitz/MZ - Die Bilder des Unfalls verbreiteten sich im Laufe des Freitagvormittag in Windeseile in den sozialen Netzwerken wie Facebook. Auf der Kohlebrücke in Wählitz ist am Morgen eine Lok der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) entgleist und über die Brücke hinaus geschossen. Der vordere Teil des Zugs hing mitten in der Luft - direkt über der Landesstraße 190.