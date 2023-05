Blick in die Leipziger Straße im Bereich der Zufahrt zum Töpferdamm: Die Sanierungsarbeiten sind in dem Abschnitt weit fortgeschritten. Die Zufahrt zum Töpferdamm soll am 17. Mai und damit zwei Wochen eher als geplant wieder freigegeben werden.

Weißenfels/MZ - Zufahrt zu Töpferdamm frei

Weissenfels/MZ - In der Leipziger Straße in Weißenfels wird die Zufahrt zum Töpferdamm am Mittwoch, 17. Mai, wieder freigegeben. Die Mehrfamilienhäuser und der Avendi-Senioren-Wohnpark seien dann wieder ohne Umwege zu erreichen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Damit konnten die Sanierungsarbeiten in der Leipziger Straße in diesem Abschnitt zwei Wochen vorfristig abgeschlossen werden. Die übrigen Abschnitte der Leipziger Straße bleiben bis voraussichtlich 1. September gesperrt. Aber auch dort schreiten die Arbeiten laut Rathaus voran.