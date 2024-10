Zu geringe Auslastung und Mängel am Gebäude - die Stadt denkt über eine Schließung der Kita in der Ortschaft Schkortleben nach. Wie darüber diskutiert wird.

Der Eingang zum "Zwergenhaus am Park" in Schkortleben

Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels zieht eine Schließung der Kindertagesstätte „Zwergenhaus am Park“ in der Ortschaft Schkortleben in Betracht. Das geht aus einer Diskussion auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates in der Kita hervor.