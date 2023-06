Lützen/MZ - In der Stadt Lützen gibt es perspektivisch zu viele Kita- und Hortplätze für zu wenig Kinder. Das geht zumindest aus einer Prognose des Statistischen Landesamtes hervor, welche Grundlage für das neue Kita-Konzept der Stadt ist. Als Folge könnten kleinere Kitas in den ländlichen Regionen von Lützen in Zukunft geschlossen werden.

Laut Prognose-Daten in 2025 nur noch 80 Prozent Auslastung

Laut Prognose soll es im Jahr 2025 einen Überhang von etwa 120 Betreuungsplätzen in der Stadt geben. Lag die Auslastung der Einrichtungen zwischen 2019 und 2022 noch bei rund 88 Prozent, soll sie laut Prognose im Jahr 2025 auf 80 Prozent sinken. Der Bedarf an Krippenplätzen soll sich damit um rund 50 Plätze reduzieren und der Bedarf an Kitaplätzen um rund 30 Plätze.

Aktuell gibt es in Lützen acht städtische Kitas und zwei in freier Trägerschaft. An den drei Grundschulstandorten in Lützen, Großgöhren (Rippach) und Großgörschen gibt es auch Hortbetrieb. Sollte sich im nächsten Jahr andeuten, dass die Prognosen stimmen könnten, bestehe seitens der Stadt „Handlungsbedarf“, so die Stadtverwaltung. Heißt: Der Bestand an Kitas wird der Kinderzahl angepasst und Einrichtungen müssten schließen.

Laut Prognosen des Statistischen Landesamtes wird es in Lützen in den nächsten Jahren immer weniger Kinder geben. Doch es gibt Zweifel, ob die Zahlen auch so eintreffen. (Grafik: MRM/Büttner)

Welche das sind, hängt nicht nur von der Anzahl der Kinder ab – mindestens 25 Kinder sollen es dauerhaft im Jahresdurchschnitt sein –, sondern etwa auch von den anfallenden Personal- und Betriebskosten, dem baulichen Zustand der Gebäude und der Spielplätze, dem pädagogischen Konzept oder der Frage, ob die Mittagsversorgung sichergestellt ist.

Es deutet sich aber an, dass es im Fall der Fälle wohl vor allem die kleinen Kitas auf den Dörfern treffen wird. Also etwa die Einrichtungen in Starsiedel, Poserna oder Dehlitz. Denn schon im letzten Kita-Konzept von 2011 und auch jetzt im aktuellen heißt es, dass perspektivisch auf jeden Fall die Kitas an den drei Grundschulstandorten gesichert werden sollen.

Stadträte kritisieren Prognose als unzutreffend

Das neue Kita-Konzept sowie die Prognosen der Kinderzahlen wurden jüngst im Sozial-, Kultur-, Bildungs-, Sport- und Tourismusausschuss der Stadt vorgestellt – und heftig kritisiert. Die Ausschussmitglieder zweifelten an, dass die Prognosen stimmen werden und verwiesen etwa auf den anhaltenden Zuzug von Familien mit Kindern und die Entwicklung der zwei neuen Wohngebiete in der Stadt.

Dazu kommt, dass Stadtrat und -verwaltung in Lützen in der Vergangenheit schonmal mit ähnlichen Prognosen zu sinkenden Kinderzahlen konfrontiert war, als es um die Zukunft der Grundschulen ging. Doch der Stadtrat entschied sich damals gegen die Schließung – und bekam recht: Die Schülerzahlen an den Lützener Grundschulen sind entgegen den Prognosen gestiegen. „Hätten wir damals den Prognosen geglaubt, hätten wir heute ein bis zwei Grundschulen weniger“, sagte Markus Berndt (Bürgerliste).

Dietmar Goblirsch: Trend wird auch Lützen erreichen

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Dietmar Goblirsch meinte, dass Prognosen in der Vergangenheit in die Irre geführt hätten. Er glaube nicht, dass diese Statistik so eintreffen werden. Allerdings werde der allgemeine Trend der Bevölkerungsentwicklung irgendwann schon ankommen: „Bundesweit wissen wir, dass weniger Kinder kommen als Menschen sterben. Dieser Kelch wird auch an Lützen nicht vorbeigehen“, sagt er und sieht für die Zeit nach 2025 „dringend Handlungsbedarf“.

Ob und wann Kitas schließen müssen, ist offen. Auch das Handlungskonzept selbst wird wohl nochmal überarbeitet werden. Der Ausschuss signalisierte zumindest mit Ausnahme von zwei Enthaltungen geschlossen seine Ablehnung an den Stadtrat.

Wie Ausschussmitglieder und Verwaltung durchblicken ließen, werden sich die Eltern aber wohl definitiv auf steigende Kita-Gebühren einstellen müssen: In jedem Fall wegen den allgemeinen Preissteigerungen und erst recht, sollte man Kitas in Lützen erhalten wollen, obwohl sich diese wirtschaftlich nicht rechnen.