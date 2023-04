WEISSENFELS/MZ - Zehntausende Euro Steuergeld sollen im Burgenlandkreis in den nächsten Monaten in Projekte fließen, deren spätere Umsetzung längst nicht garantiert ist. Allein eine Machbarkeitsstudie für das geplante interkommunale Gewerbegebiet an der Autobahn 9 soll mehr als eine Viertelmillion Euro kosten. Und auch eine Studie, die den möglichen Umzug des Weißenfelser Schuhmuseums in das verfallene Intex-Gebäude am Bahnhof untersuchen soll, könnte bis zu 100.000 Euro kosten.

