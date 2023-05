Lützen/Halle/MZ - Urteil am Landgericht in Halle: Der 46-Jährige, der in einem Lützener Ortsteil Cannabis angebaut hat (die MZ berichtete), bekommt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er Betäubungsmittel in „nicht geringer Menge“ besessen hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.