Zigarettenautomat in Deuben in die Luft gesprengt: Schneespuren führten zu den Tätern

Weissenfels/MZ - Der Schneefall am 14. Januar 2021 wurde ihnen zum Verhängnis. In der Nacht gegen 0.55 Uhr sprengten die beiden Männer einen Zigarettenautomaten in Deuben in die Luft. Mit 67 Zigarettenschachteln und 57 Euro Bargeld machten sie sich mit ihren Fahrrädern aus dem Staub. Doch da ihre Fahrräder in dem Schnee Spuren hinterließen, mussten die Polizeibeamten diesen nur folgen – und stellten die beiden Täter kurz darauf am früheren Deubener Bahnhof.