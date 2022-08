Zieht moderne Bibliothek in die Weißenfelser Fußgängerzone ein?

Weißenfels/MZ - Wenn in den nächsten Tagen der Weißenfelser Stadtrat und seine Ausschüsse aus der Sommerpause erwachen, dann dürfte ein Dauerbrenner der Diskussion erneut in den Fokus rücken. Und vielleicht sogar eine überraschende Wendung erleben. Hinter den Kulissen jedenfalls wird bereits über einen neuen Vorschlag für eine moderne Bibliothek diskutiert: die Gebäude Jüdenstraße 1 bis 5. Im Mai dieses Jahres war bekannt geworden, dass die langen Bemühungen um die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in diesem Komplex gescheitert sind. Edeka hatte sich endgültig zurückgezogen.