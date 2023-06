Vor einem Discounter in Weißenfels ist ein Mann beobachtet worden, der angeblich eine Waffe bei sich trug. Was die Beamten entdeckt haben, als sie ihn kurze Zeit später kontrolliert haben.

In Weißenfels haben Besatzungen mehrerer Streifenwagen am Mittwochabend nach einem Mann gesucht, der angeblich eine Waffe bei sich trägt (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Waffenalarm auf dem Parkplatz eines Discounters in Weißenfels: Ein Zeuge hat der Polizei laut einer Sprecherin am Mittwoch gegen 19 Uhr gemeldet, dass er auf dem Areal in der Merseburger Straße einen Mann beobachtet habe, der eine Waffe mit sich führte. Umgehend hätten sich Besatzungen mehrerer Streifenwagen auf die Suche gemacht und den Mann nur etwa zehn Minuten später in der Innenstadt ausfindig gemacht und kontrolliert. Laut der Sprecherin habe sich herausgestellt, dass der ältere Herr keine Waffe, sondern ein Tierabwehrspray bei sich trug. Dessen Hülle ähnele von der Form her einer Pistole.