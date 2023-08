Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - „Ihr habt aus etwas Kleinem etwas richtig Großes geschaffen“. Diese anerkennenden Worte richtet Mitarbeiterin Ilonka Struve an den jetzigen Abschlussjahrgang der Beuditzschule in Weißenfels. Die Jungen und Mädchen sind an diesem Tag zu ihr in das Schuhmuseum im Weißenfelser Schloss Neu-Augustusburg gekommen. Es findet eine Finissage statt – also das Ende einer Ausstellung. Die Jugendlichen hatten diese in eigener Regie auf die Beine gestellt und auch die Kunstwerke selbst kreiert.