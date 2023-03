Baumpflanzaktion in Oberwerschen Zeichen für Umweltschutz: Nachwuchs der Ortsfeuerwehr Werschen pflanzt 180 Bäume

Am Wochenende machten sich die Kinder und Jugendlichen in den Wald bei Oberwerschen - mit Spaten und Schaufel. Was für Bäume sie dabei in die Erde brachten.