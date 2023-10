Die vierte Auflage des Genussmarktes lockte am Samstag viele Gäste in die Weißenfelser Innenstadt. Wie die Besucher dort mit allen Sinnen genießen konnten.

Vierter Genussmarkt in Weißenfels

Hobbygärtnerin Annette Schwebe aus Zeitz verkaufte an ihrem Stand winterharten Stauden.

Weißenfels - Mit allen Sinnen genießen konnte man am Samstag in Weißenfels. Dort lockte die vierte Auflage des Weißenfelser Genussmarktes zahlreiche Besucher in die Innenstadt.