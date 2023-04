Am 23. April ist der Welttag des Buches. Doch welche Rolle spielen Bücher und Lesen für die Menschen in der Region Weißenfels überhaupt? MZ hat nachgefragt.

Unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ startet Bettina Jürschik und ihr Team am Montag die Aktion der "Stiftung Lesen“ für Schulkinder in der Seumebuchhandlung Weißenfels.

Weißenfels - „Wer Bücher liest, lebt tausend Leben. Wer nicht liest, lebt nur seins“ Mit diesen Worten brachte der amerikanischen Schriftstellers George R.R. Martin auf den Punkt, wie Bücher das Leben vieler Menschen bereichern. Seit 1995 gibt es mit dem Welttag des Buches am 23. April einen Aktionstag für das Lesen, für Bücher und für die Kultur des geschriebenen Wortes. Dass auch in Weißenfels die Lust am Lesen nach wie vor groß ist, weiß Bettina Jürschik von der Seumebuchhandlung in Weißenfels.