Wo sind all die Blutspender im Burgenlandkreis hin?

Jana Peter (rechts) hat Steffen Fröhlich, der am Montag zum zweiten Mal spendete, in der Lützener Grundschule Blut abgenommen.

LÜTZEN/WEISSENFELS/MZ - „Wenn es so weitergeht, bin ich zufrieden“, sagt Kathrin Tetzel und schaut auf die Uhr. Sie ist Teamleiterin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und hat am Montag mit ihren Kollegen von 15 bis 19 Uhr eine solche Aktion in der Lützener Grundschule durchgeführt. Als die MZ gegen 16 Uhr vor Ort war, waren bereits „23 von 50 angemeldeten Spendern durch“, so Kathrin Tetzel. Obgleich es dieses Mal also gut lief, habe sie die Erfahrung gemacht, dass die Spendenbereitschaft in den vergangenen Jahren nachgelassen hat.