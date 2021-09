Wo die Wähler aus dem Wahlkreis 73 in Weißenfels anders wählten als der Bund

Auf Bundesebene haben die Grünen am Sonntag mit 14,8 Prozent das beste Ergebnis ihrer Parteigeschichte eingefahren. Auch die FDP hat gut Ergebnisse erzielt. Doch auf kommunaler Ebene sieht das anders aus.

Weissenfels/MZ - Auf Bundesebene haben die Grünen am Sonntag mit 14,8 Prozent das beste Ergebnis ihrer Parteigeschichte eingefahren. Der Anteil der Wähler aus dem Wahlkreis 73 ist dabei marginal gewesen. Gerade mal vier Prozent aller Zweitstimmen oder umgerechnet 5.000 Kreuze entfielen hier auf sie. Im Vergleich zur vorherigen Wahl ist das zwar ein leichter Zugewinn gewesen. Von allen im Bundestag vertretenen Parteien schnitten die Grünen zwischen Bad Dürrenberg und Zeitz aber am schlechtesten ab.

Klimawandel kein Thema aus lokaler Ebene?

Die persönlichen Zustimmungswerte für Martina Hoffmann, Direktkandidatin ihrer Partei im Wahlkreis 73, lagen mit 3,4 Prozent sogar noch unter dem Zweitstimmenergebnis ihrer Partei. „Ich bin sehr enttäuscht angesichts des vielen Engagements, das wir gezeigt haben. Es geht ja nicht um meine Person, sondern darum, den Planeten zu retten. Das will hier offenbar keiner“, konstatierte sie noch am Wahlabend hörbar frustriert. Themen wie der Klimawandel seien in der Region nicht präsent.

Für die Linke Birke Bull-Bischoff bedeutete der Wahlabend das vorläufige Ende ihrer Bundestagskarriere. Aufgrund des schlechten Abschneidens ihrer Partei im Land reichte es für sie trotz Listenplatz drei nicht für den erneuten Sprung nach Berlin. „Erst- und Zweitstimmenergebnis sind eine Katastrophe“, kommentierte die 57-Jährige. Eine Erklärung hatte sie dafür am Wahlabend nicht: „Aber die Zuspitzung, dass die Chance auf einen SPD-Kanzler bestand, war für uns sicherlich nicht hilfreich.“

Liberalen haben einen Vertreter aus dem südlichen Sachsen-Anhalt in Berlin

Zufrieden mit dem Abschneiden der Liberalen auf Wahlkreis-Ebene zeigte sich derweil der FDP-Kreisvorsitzende Maximilian Gludau. Seine Partei konnte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 um 2,4 Prozentpunkte zulegen und mit 10,2 Prozent der Zweitstimmen ein zweistelliges Ergebnis einfahren. „Das ist ein riesengroßer Erfolg für uns“, so Gludau.

Zumal man mit Carsten Sonntag im Landesvergleich auch das beste FDP-Ergebnis bei den Direktstimmen erzielt habe. Mit Ingo Bodtke hätten die Liberalen nun außerdem einen Vertreter aus dem südlichen Sachsen-Anhalt in Berlin. Bodtke, der im Wahlkreis 74 als Direktkandidat angetreten war, verpasste zwar den direkten Einzug in den Bundestag deutlich, schaffte aber als Zweitplatzierter der FDP-Landesliste den Sprung ins Parlament.

AfD voller Zuversicht

Auch über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag eingezogen ist AfD-Landeschef Martin Reichardt, der sich im Wahlkreis 73 beim Duell um das Direktmandat nur knapp Amtsinhaber Dieter Stier (CDU) geschlagen geben musste.

Dass die AfD gerade hier in der Region so stark sei, erklärt er mit dem Strukturwandel, der hier deutlich spürbar sei. „Wir sind die einzige Partei, die klar gegen den Kohleausstieg ist.“ Reichardt sieht durch dieses Thema noch viel Potenzial für die AfD, sich bei den folgenden Wahlen nach oben zu verbessern. Seite 8