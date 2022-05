Wird Mitteldeutsches Kohlerevier zur Pilotregion?

Marcel Schneider (parteilos), Bürgermeister der Stadt Teuchern, am Tagebau Hambach im Rheimland. Schneider hatte in Bedburg an einem Treffen von Vertretern mehrere deutsche Braunkohlereviere teilgenommen, wo über den Strukturwandel und daraus folgende Zukunftskonzepte gesprochen wurde.

Foto: Marcel Schneider