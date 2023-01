Wird Abriss der Garagen am Storchennest teuer für die Pächter?

Die beinahe 300 Garagen am Storchennest in Weißenfels erwartet der Abriss.

Weißenfels - Das Bootshaus in Weißenfels ist am Dienstagabend proppenvoll gewesen. Gut 250 Betroffene sind zu einer nichtöffentlichen Informationsveranstaltung zur Zukunft des Garagenkomplexes am Storchennest gekommen. Diese lautet ganz klar: Abriss. Denn die Stadt hat den Pächtern der 289 Garagen bereits zum Ende dieses Jahres gekündigt. Mit der Veranstaltung sollen die Garagennutzer nun über die Rechtslage aufgeklärt werden. Denn das sogenannte Schuldrechtsanpassungsgesetz sorgt nach Darstellung der Stadt dafür, dass die Pächter mit Ende des gekündigten Vertrages ihr Eigentum an die Kommune verlieren.